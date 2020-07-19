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محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء ٣٠٠ منزل بدوي بمراكز الفرافرة وباريس وبلاط

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:58 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء ٣٠٠ منزل بدوي
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منصور ابوالعلمين
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بمشروعات الإسكان والمرافق بالمحافظة.

تضمن اللقاء، مناقشة مشكلة تعطل تشغيل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة واتفقا على تولي الوزارة دفع لجنة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من نقل الأصول من الوحدات المحلية وسرعة تسليم الموظفين الذين أدرجت أسماؤهم للتعيين ولم يتسلموا العمل حتى الان.

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كما بحثا الجزار والزملوط، إمكانية تنفيذ تجربة إنشاء ٣٠٠ منزل بدوي بمراكز الفرافرة وباريس وبلاط، ودراسة استغلال الأرض المتبقية المخصصة لمشروع صندوق تمويل المساكن بمدينة الخارجة والتي جرى ترفيقها بالمرافق الأساسية، للاستفادة منها بتقسيمها وبيعها للمواطنين بالأسعار السائدة، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي بمركزي الخارجة والداخلة حسب الأعداد المتقدمة الراغبة بشرط الموافقة على الأسعار الجديدة.

كما تناول اللقاء مشروع المجمع الحكومي المميكن، حيث اطلع الوزير على آخر مستجدات العمل به، وأيضا إمكانية تنفيذ تجربة الصرف الصحي غير المشروط بمدينة الخارجة.

وفي ختام اللقاء قدم المحافظ الشكر للوزير على تعاون الوزارة ودعمها للمحافظة في كافة المجالات خاصة سرعة إنهاء الحيز العمراني لعدد ٥٨ قرية بالمحافظة.
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