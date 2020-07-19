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اقتصاد

6 أكاذيب شهيرة عن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. صدى البلد يوضح

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:03 م
سيارة تعمل بالغاز
سيارة تعمل بالغاز الطبيعي
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مايكل عياد
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتنفيذ خطة طموح وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والإسراع في إجراءات وخطط إقامة مراكز جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لمواكبة الزيادة المستهدفة في أعداد السيارات المُحولة بمصر.

وتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وشائعات مغلوطة حول عمل السيارة بالغاز الطبيعي، ويستعرض "صدى البلد" تلك الشائعات وحقيقة الأمر، كي يعي المواطنين الراغبين في التحويل إلى معرفة الحقيقة تجاه الأمر.


معلومات مغلوطة عن عمل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي:
1- اسطوانة الغاز ممكن تتأثر بأشعة الشمس، أول الشائعات التي تقال على أسطوانات الغاز، وهي معلومة مغلوطة تماما، والدليل عدم حدوث أي مشكلات سابقة في أسطوانات السيارات المحولة من فترة كبيرة في هذا الشأن.

2- الغاز الطبيعي يؤثر على الموتور 
 معلومة خاطئة متوقفة على عوامل كتير جدا، منها اهتمام قائد المركبة بدورة التبريد في السيارة، وتغيير الزيت في موعده مع وضع الزيت المناسب للسيارة، والاهم على طريقة قيادة المركبة نفسها، وعدم "القرص" علي الموتور وعلى الغيار، حيث أن ذلك عامل مهم للحفاظ على موتور السيارة سواء بنزين أو غاز.

3- السيارة التي تحول إلى الغاز يلغي ذلك منها البنزين
جميع السيارات  البنزين التى يتم تحويلها تكون محتفظة بدورة البنزين كما هي، ومن الممكن القيادة على هذا وذلك عند الحاجة، كما أن السيارات الكاربراتير تدور بنزين وعقب أن تسخن يتم قلبها الي غاز عن طريق ذر التحكم الموجود أمام السائق.

أما السيارات الانجكشن بالعربة تدور بنزين اوتوماتيك وعقب تسخن تقلب اوتوماتيك إلى الغاز وفي حالة انتهاء الغاز تعود اوتوماتيك بنزين، أما السيارات الحديثة التي  تحتاج تفعيل اوبشن رش بنزين مع الغاز  بيكون استهلاك البنزين قليل بمتوسط ١٠ لتر كل الف كيلو 


4- محطات تموين الغاز نادرة
معلومة خاطئة حيث تبنت وزارة البترول خطة كبيرة بالتعاون مع شركاتها وفي مقدمتها كارجاس وغازتك بمضاعفة عدد المحطات في اسرع وقت، حيث وصلت حتى الأن إلى 206 محطة.


5- اسطوانة وزنها ١٠٠كجم 
معلومة خاطئة  حيث ان السيارات الملاكي يركب بها اسطوانات وزنها ٤٠ او ٦٠ او ٧٠ كجم، أما اقصى اسطوانة فوزنها ٩٠ كجم ويتم تركيبها في السيارات الربع نقل او العربيات العالية ٨ سلندر فقط.

6- مصر ليس بها الاسطوانات الدائرية التي يتم تركيبها لمكان الاستبن في شنطة السيارة. 

الغاز الطبيعي للسيارة نوعان cng مضغوط و lbg غاز سائل ، Lbg الغاز السائل ويستخدم في الدول المستوردة الغاز الطبيعي وبيتم استيراده غاز سائل، أما نحن في مصر فلسنا في حاجة اليه، حيث يتم استخدام الغاز المضغوط لأننا دولة منتجة للغاز ولدينا شبكة قومية عملاقة للغاز الطبيعي ولذلك نستخدم في مصر الاسطوانات الصلب المستخدمة للغاز المضغوط cng

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