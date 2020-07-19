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تعليم

بدء الأسبوع الثاني لامتحانات طلاب الفرق النهائية بكلية الآثار بالفيوم

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:31 م
طلاب الفرق النهائية
طلاب الفرق النهائية بكلية الآثار بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

بدأت اليوم الاحد إمتحانات اليوم الأول من الأسبوع الثاني من العملية الإمتحانية لطلاب السنوات النهائية بالأقسام العلمية الأربعة بكلية الاثار بجامعة الفيوم .


يشرف على الامتحانات  الدكتور   عاطف منصور محمد رمضان عميد الكلية ورئيس اللجنة العليا للامتحانات  وبحضور ومتابعة الدكتور محمد كمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام وعضو اللجنة العليا و الدكتور شعبان الأمير عضو اللجنة العليا لإدارة أعمال الإمتحانات بكلية الآثار و اماني الشريف مدير الكلية.

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أدي الطلاب اليوم  الأمتحانات في مقررات . نصوص هيراطيقية(2)  بقسم الآثار المصرية ومقرر   العمارة في القرن التاسع عشر   بقسم الآثار الإسلامية و مقرر  علاج وصيانة النسيج والسجاد الاثري  بقسم ترميم الآثار  و مقرر   اثار مصر المسيحية  بقسم الآثار اليونانية الرومانية.


وبلغ عدد الطلاب المقررحضورهم الامتحان   118  طالبا  حضر منهم  116 وتغيب  طالبا بعذر بقسم الاثار اليونانية الرومانية  وطالبا بدون عذر بقسم ترميم الاثار.


وتم خلال الامتحانات تنفيذ تعليمات جامعة الفيوم والمتضمنة تشديد المتابعة والرقابة مع  إستمرار الأخذ بالتدابير و الإجراءات الإحترازية للطلاب و أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الكنترول والمراقبين و الإدارين والعمال وكل من في دائرة أعمال الإمتحانات النظرية.


ومن الجدير بالذكر أن الإمتحانات النظرية للفرق النهائية بكلية الآثار تنتهى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020.


بدء الأسبوع الثاني لامتحانات طلاب الفرق النهائية بكلية الآثار بالفيوم
بدء الأسبوع الثاني لامتحانات طلاب الفرق النهائية بكلية الآثار بالفيوم
بدء الأسبوع الثاني لامتحانات طلاب الفرق النهائية بكلية الآثار بالفيوم
بدء الأسبوع الثاني لامتحانات طلاب الفرق النهائية بكلية الآثار بالفيوم
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