AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

العسال: الظروف المأساوية للعمالة الأجنبية داخل قطر يفضح سجلها المتداعي في حقوق الإنسان

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:01 ص
المستشار محمود العسال
المستشار محمود العسال
Advertisements
القسم السياسي
أكد المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن السجل المتداعي لقطر في مجال حقوق الانسان، يظهر بوضوح في ملف العمالة الأجنبية العاملة في منشآت كأس العالم داخل قطر. فهناك آلاف يعيشون في ظروف غير آدمية ومرتباتهم الشهرية متأخرة، ويتفشى بينهم فيروس كورونا وليست لهم أي رعاية صحية، وسبق أن انتقدت منظمة العفو الدولية ممارسات قطر المشينة في هذا الملف.

 وطالب، في تصريح له، من الجامعة العربية وكافة المنظمات الحقوقية العربية والإقليمية بفتح ملف الانتهاكات القطرية الخطيرة في مجال حقوق الإنسان، وكشفها على الملأ والتوقف أيضا أمام جريمة نزع الجنسية القطرية عن الآلاف من المعارضين القطريين لتنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة.


بالإضافة إلى قيام جهاز المخابرات القطرية بممارسات غير آدمية تجاه المعتقلين في سجون الدوحة، مشددا على أن قطر تتشدق بحقوق الانسان لكنها أبعد ما تكون عن ذلك تماما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقوقي: تفشي كورونا في سجن قطر المركزي يعكس تردي نظامها الصحي

8 عمال في غرفة.. العسال يطالب بوقف انتهاكات قطر ضد العمالة الأجنبية

لمناهضته حكومة الدوحة.. منظمات دولية تدين تهديد المعارض القطري خالد الهيل بالتصفية

د.فتحي حسين يكتب: كورونا وحقوق العمال في قطر !

السبع العجاف فى الدوحة.. سنوات تميم بن حمد تلقي قطر إلى التهلكة.. عزلة عربية وتبعية مهينة لتركيا وإيران.. وسجل شائن لانتهاكات حقوق الإنسان

ترشيحاتنا

موقف شجاع.. وزير دفاع العراق الراحل بمؤتمر صحفي تحت القصف الأمريكي.. فيديو

16 سبتمبر.. نظر استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة

عبد الرحمن أبو زهرة: أنا مستوايا ميقلش عن آل باتشينو

في ظهور نادر.. رسالة غامضة من حنان ترك

إنجي شرف تخطف الأنظار بصورة على البحر

أحمد موسى لـ محمد علي: الخاين بيدفع التمن غالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة

إنجي شرف تخطف الأنظار بصورة على البحر

بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية.. شاهد صور عرضت يارا نعوم للانتقاد