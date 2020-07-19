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تعليم

وزير التعليم يشرح نظام العام الدراسي الجديد لطلاب كل مرحلة دراسية

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:37 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن شكل العام الدراسي الجديد لم يتبلور بعد بالكامل ، ولكن نؤكد أن الوزارة ستلجأ إلى نموذج من التعليم المدمج ، الذي يقوم على أن يكون جزء من العملية التعليمية في المدرسة و الجزاء الاخر بنظام التعلم عن بعد.

وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له الان : أنه بالنسبة لتلاميذ الصفوف من رياض الاطفال لابد أن يحضروا في المدارس يوميا ، لانهم في حاجة إلى التعامل المباشر مع المدرس.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه من 4 ابتدائي حتى الثانوي ، سيتم التعامل بأشكال متناسبة مع الفئة العمرية ، مشيرًا إلى أن طلاب المرحلة الثانوية سيكونوا جميعا معهم التابلت في العام الدراسي الجديد ، وستكون كل فصولهم مجهزة ، ولديهم مراجع كثيرة للتعلم ، وبالتالي من الممكن أن تكون نسبة حضورهم في المدارس أقل (يومين في الاسبوع مثلا) ولكن هذا ليس كلام نهائي 

أما عن طلاب المرحلة الاعدادية بصفوفها الثلاثة ، فسوف يحضروا إلى المدرسة بعض الايام في حين يستكملوا العملية التعليمية باقي الايام من البيت ، ولكن الامر يحتاج بعض الاجراءات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التلاميذ من 4 ابتدائي لـ 6 ابتدائي سيحضروا في المدارس معظم أيام الاسبوع ولن يتغيبوا إلا يوم واحد مثلا.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه في جميع الاحوال ، فالوزارة مهتمة جدا بأن يتم الالتزام بالمسافات الامنة داخل جميع الفصول الموجودة في مدارس مصر ، ولذا نوزع الطلاب على الفراغات الموجودة والايام المتاحة لتحقيق هذه المعادلة الصعبة.
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