طلعت يوسف: نملك 18 لاعبا فقط وهذا سيؤثر سلبا على الاتحاد.. فيديو

كشف طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، أن لاعب الفريق الإيفواري رزاق سيسيه، سوف يصل إلى الإسكندرية الجمعة المقبله، بعد استئناف حركة الطيران.





وقال يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن هناك لاعبين أجانب في بلادهم، وهم الأوغندي إيمانويل أوكوي والسوري عمر الميداني والليبي أنيس سلتو والتوجولي ويلسون أكابي.





وأضاف: "لن يصلوا مصر قبل 10 أو 15 يوما، وبالتالي فقدانهم سوف يؤثر علينا بشكل كبير، لأننا في موقف صعب للغاية.





وزاد: "نعمل مع 18 لاعبا فقط بالوقت الحالي؛ بسبب غياب الخماسي المحترف ولاعبيْن مصابيْن بكورونا.





وعن استعدادات الفريق لعودة الدوري، تابع: "نخوض أولى الوديات أمام طنطا بعد غد الثلاثاء، ثم نواجه حرس الحدود وسموحة، بواقع مباراتين مع كل فريق".



