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أخبار العالم

بعد نجاح الإمارات في إطلاق أول صاروخ للمريخ.. #مسبار_الأمل_للمريخ يتصدر تويتر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:05 ص
مسبار الأمل
مسبار الأمل
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مسبار_الأمل_للمريخ، بعد اطلاق دولة الإمارات صاروخ في رحلة استكشافية لكوكب المريخ.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#مسبار_الأمل  ‎#مسبار_الأمل_للمريخ  توكلنا على الله نبارك للعرب وللخليج وللإمارات إنطلاق المسبار العلمي العربي والإسلامي نحو المريخ مبروك لنا جميعا" و "‏كل الشكر والتقدير لمن عمل طوال السنوات الماضية لجعل هذا الحلم حقيقة، ‎#مسبار_الأمل ثمرة جهودكم وإخلاصكم وسهر الليالي، نفتخر بكم وبهذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق بعملكم وبدعم القيادة الحكيمة لكم، وننتظر من الشباب الإماراتي مزيدًا من الإنجازات في هذا الميدان الحيوي".

وقال أخرون" ‏الحمدالله رب العالمين، الإمارات لا تعرف المستحيل وها هو حلم العرب يتحول إلى واقع، مسبار الأمل إلى المريخ. مبروك لنا جميعا، مبروك للعرب والعالم " و" ‏تهرب الكلمات وتخونك المفردات ، فقط دع التاريخ يسجل والعالم يشهد لحظة فخر صنعها إبن الامارات ‎#مسبار_الأمل ".


وأضاف أخرون" ‏نبارك لدولة ‎#الامارات العربية المتحدة على نجاح إطلاق مسبار العرب ‎#مسبار_الأمل الى المريخ حلم زايد رحمه الله حققه عيال زايد ‎#العرب_إلى_المريخ " و" ‏وانطلقنا لعنان الفضاء .. ‎#مسبار_الأمل  ممثلا لكل الخليج العربي والوطن العربي والمسلمين يتجه للكوكب الأحمر فخورين بأبناء هذا الوطن الغالي .. لحظة فارقة في تاريخ العرب والمسلمين كتبتموها بأحرفٍ من نور".
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