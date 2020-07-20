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أخبار العالم

بعد دخول الملك سلمان المستشفى هاشتاج #سلامتك_يا_أبوفهد يتصدر تويتر بالسعودية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:36 ص
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سلامتك_يا_أبوفهد بعد دخول الملك سلمان المستشفى لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏تمرض و تمرض السعودية كلها معك سلامتك يانظر عين شعبك ألف لابأس ‎#سلامتك_يا_ابوفهد" و "‏لا بأس ان شاء الله #سلامتك_يا_ابوفهد".

وقال أخرون "‏اللهم شفاء من عندك يجبر خواطرنا #سلامتك_يا_ابوفهد" و "‏حفظ الله قائدنا ‎#خادم_الحرمين_الشريفين وأطال في عمره نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية ‎#سلامتك_يا_ابوفهد".



واضاف أخرون" ‏اللّهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما ‎#سلامتك_يا_ابوفهد " و" لا أرانا الله فيك مكروهًا، شفاك الله وعافاك".
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