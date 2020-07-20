بعد دخول الملك سلمان المستشفى هاشتاج #سلامتك_يا_أبوفهد يتصدر تويتر بالسعودية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # سلامتك_يا_أبوفهد بعد دخول الملك سلمان المستشفى لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏تمرض و تمرض السعودية كلها معك سلامتك يانظر عين شعبك ألف لابأس ‎#سلامتك_يا_ابوفهد" و "‏لا بأس ان شاء الله #سلامتك_يا_ابوفهد ".





وقال أخرون "‏اللهم شفاء من عندك يجبر خواطرنا #سلامتك_يا_ابوفهد" و "‏حفظ الله قائدنا ‎ #خادم_الحرمين_الشريفين وأطال في عمره نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية ‎#سلامتك_يا_ابوفهد".











