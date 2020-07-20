بعد دخول الملك سلمان المستشفى هاشتاج #سلامتك_يا_أبوفهد يتصدر تويتر بالسعودية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سلامتك_يا_أبوفهد بعد دخول الملك سلمان المستشفى لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "تمرض و تمرض السعودية كلها معك سلامتك يانظر عين شعبك ألف لابأس #سلامتك_يا_ابوفهد" و "لا بأس ان شاء الله #سلامتك_يا_ابوفهد".
وقال أخرون "اللهم شفاء من عندك يجبر خواطرنا #سلامتك_يا_ابوفهد" و "حفظ الله قائدنا #خادم_الحرمين_الشريفين وأطال في عمره نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية #سلامتك_يا_ابوفهد".
واضاف أخرون" اللّهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما #سلامتك_يا_ابوفهد " و" لا أرانا الله فيك مكروهًا، شفاك الله وعافاك".