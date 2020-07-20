شاب يعتدي على أمه بالسب وإغراقها بالماء.. فيديو

"أمك ثم أمك ثم أمك" تجرى التربية في بيوت العرب على هذه القاعدة فيكبر الأبناء ويقدمون لأمهاتهم الاحترام والتقدير اللازمان، ولكن هناك من يقوم بعكس ذلك تمامًا.





فقد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" مقطع فيديو لشاب يوبخ ويهين أمه ثم يعتدي عليها بالضرب وسكب الماء فوق رأسها.





ظهر في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع، شاب يتجادل مع والدته ويقول لها:"امشي من هنا.. بقولك أمشي من هنا.. روحي من هنا.. بلا قلة حياء امشي من هنا يلا".

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لم يقف الأمر على حد المشادات الكلامية بل وصل الأمر إلى سكب دلو مملؤ بالماء فوق رأسها بينما ظلت هي واقفة واستمر هو في توبيخها.





انفعلت الأم من تصرف الابن فلم تفعل شيء سوى البصق عليه،فقام هو وسكب ما بقي من الماء على وجهها، كانت تلك الواقعة التي حدثت في منطقة الكرم بفلسطين.



