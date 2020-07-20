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أخبار العالم

روسيا تعيد 367 من رعاياها العالقين في أمريكا وسط أزمة كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:39 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلن سفير روسيا لدى أمريكا أناتولي أنتونوف مغادرة رحلة العودة الخامسة عشرة من الولايات المتحدة وتقل أكثر من 360 راكبا روسيا متوجهة إلى موسكو، وسط جائحة فيروس كورونا.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن أنتونوف - قوله ردا على أسئلة الصحفيين التي نشرت على صفحة السفارة الروسية على فيسبوك- إن روسيا أعادت 367 شخصا من بينهم سبعة رضّع وطالب يعاني من ضعف بصري.
وقال أنتونوف إنه من بين الـ367 راكبا، غادر اليوم 68 شخصا إلى موسكو وهم في حاجة إلى العودة العاجلة لأسباب إنسانية".
وبحسب السفير، تمكن ما يقرب من 5000 مواطن من العودة إلى روسيا من الولايات المتحدة وسط الوباء بفضل رحلات العودة إلى الوطن.
وخلال الأسبوع الماضي ، تمكن 344 روسيا، من بينهم 12 رضيعًا وطالب، من العودة إلى الوطن على متن طائرة إيروفلوت من نيويورك إلى موسكو.
وكانت روسيا قد أوقفت السفر الجوي منذ 27 مارس الماضي وسط تفشي فيروس كورونا مع استمرار رحلات عودة إلى الوطن لمواطنيها.
ووفقا لأحدث بيانات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، لا تزال الولايات المتحدة من أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس إذ سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا (أكثر7ر3 مليون حالة) وأعلى عدد قتلى بكوفيد-19 (أكثر من 140 ألفا).

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