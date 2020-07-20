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أخبار العالم

بلطجة جديدة .. تركيا تعلن بدء سفينة الفاتح أول عملية تنقيب لها بالبحر الأسود

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:02 ص
سفينة الفاتح التركية
سفينة الفاتح التركية
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شيماء مصطفى
لا تزال تركيا تواصل استفزازها بشأن عمليات التنقيب غير الشرعية وتمارس بلطجتها في مياه البحر المتوسط والأسود، فأعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، اليوم الاثنين، أن سفينة الفاتح التركية بدأت أول عملية تنقيب لها في حقل "Tuna-1" بالبحر الأسود.

وكان نائب ​وزير الطاقة​ والموارد الطبيعية التركي البرسلان باراكتار، قال في وقت سابق إن "​سفينة​ الحفر التركية "فاتح" مستعدة للبدء في حفر أول بئر في البحر الأسود الأسبوع المقبل"، لافتًا إلى مواصلة تركيا الحفر في كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

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فيما أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في وقت سابق، أن تركيا ستبدأ أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا في غضون أربعة أشهر بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة الوفاق.

وكانت عدد من الدول الأوروبية طالبت باتخاذ خطوات حاسمة ضد التدخلات التركية في ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط، وقطع الطريق على رغبة أنقرة في السيطرة على حقول الطاقة والبترول بها.
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