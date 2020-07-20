AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط سائق بحوزته 17 طربة حشيش في كمين بالجيزة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:33 م
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
وجهت الأجهزة بوزارة الداخلية، ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.


حيث واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط سائق سيارة بحوزته 17 طربة حشيش.

وكشفت التحريات أنه حال استقلال المتهم سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، تم ضبطه وبحوزته (17 طربة لمخدرالحشيش وزنت 1,700 كيلو جرام- 300 قرص مخدر- فرد خرطوش و32 طلقة مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى– هاتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. لحظة ضبط حشيش وافيون بـ 18 مليون جنيه داخل أتوبيس بقنا

الداخلية تضبط ٢٤٠ طربة حشيش بحوزة تاجري مخدارت

شاهد| مكافحة المخدرات تسقط 4 تجار مخدرات بـ 275 طربة حشيش بالاسماعيلية ومطروح

ضبط سائق بحوزته 205 طرب حشيش بالجيزة

ضبط تاجر مخدرات بحوزته ١٣٠ طربة حشيش بمطروح

ضبط شخص بحوزته 48 طربة حشيش في أسيوط

ترشيحاتنا

أذربيجان: تركيا لم ترسل مرتزقة إلينا.. وجيشنا قادر على الدفاع عن أراضينا

وزير التعليم : سنجد الحل المناسب لتحقيق التباعد بين الطلاب رغم ارتفاع كثافات الفصول

احنا آسفين .. الإسكان تكشف مفاجأة عن تسليم وحدات الإعلان 8

أسرع فطار.. طريقة عمل الطعمية بالبيض المسلوق

الرقية الصحيحة للعين والحسد الواردة عن النبي

تطور مفاجئ .. الكاف يدرس تعديل نظام نهائيات دوي أبطال إفريقيا من جديد

AdvertisementS

عيار 21 يصل لـ مستوى تاريخي.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-7-2020

بعد لقائها سفير بكين.. وزيرة الصحة : مصر ستصبح مركزا لتصنيع لقاح كورونا بأفريقيا

احنا آسفين .. الإسكان تكشف مفاجأة عن تسليم وحدات الإعلان 8

بشرى سارة .. هاني الناظر يكشف موعد نهاية كورونا في مصر «فيديو»

كوارث سد النهضة تبدأ.. الصيادون فى كينيا يصرخون من تناقص الأسماك

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

أنا من الشرقية والخلاف على الملابس.. شاهد كيف رد عماد متعب على اتهام زوجته بالعنصرية؟

الموت يفجع الفنانة ميار الببلاوي .. تفاصيل

تسبب هلوسة وسكتة دماغية.. 3 أشياء لا تفرط فى تناولهم

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن حشد مليشيات أردوغان على خط الجفرة - سرت

حدث ليلا.. تركيا تعلن موقفها من مواجهة مصر في ليبيا.. الملك سلمان يدخل المستشفى.. إطلاق مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

لن تتوقع.. دواء الكوليسترول يحول فيروس كورونا إلى نزلة برد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسبار الأمل .. وزير إماراتي توقع وصول بلاده إلى المريخ منذ 7 سنوات.. تعرف عليه

فولكس فاجن تطرح باسات volkswagen passat 2020.. صور

إطلاق هاتفي Galaxy A71 5G و Galaxy A51 5G فى السعودية.. المواصفات والسعر