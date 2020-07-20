ضبط سائق بحوزته 17 طربة حشيش في كمين بالجيزة

وجهت الأجهزة بوزارة الداخلية، ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.









حيث واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط سائق سيارة بحوزته 17 طربة حشيش.





وكشفت التحريات أنه حال استقلال المتهم سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، تم ضبطه وبحوزته (17 طربة لمخدرالحشيش وزنت 1,700 كيلو جرام- 300 قرص مخدر- فرد خرطوش و32 طلقة مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى– هاتف محمول).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.