مفاجأة لأهل النوبة.. السكة الحديد تكشف خطتها لعيد الأضحى

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن هناك خطة كاملة واستعداد من قبل الهيئة لاستقبال عيد الأضحى، موضحا أن فترة ما قبل الأعياد تشهد السكك الحديدية فيها حالة من الطوارىء الكاملة كونها شريان النقل الرئيسي في مصر.





وتابع المهندس أشرف رسلان، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية اعتبارا من 25 يوليو وحتى 11 أغسطس على كافة خطوط السكك الحديدية وخاصة الوجه القبلي.





وأوضح أن هناك 78 قطار مكيف، فضلا عن 76 قطار مميز، و180 عربة مكيفة ستنضم على القطارات التي تعمل بصورة طبيعية، وسيتم الدفع بهم خلال فترة العيد، منوها بأن القطارات الإضافية ستوفر نحو 140 ألف مقعد إضافي.





وأضاف أن أهل النوبة لهم اهتمام كامل وقطارات النوبة تم العمل على تجهيزها كاملا لاستقبال أهل النوية الذين يفضلون قضاء إجازة العيد مع أهاليهم في النوبة القديمة، فتم تجهيز 8 قطارات من القاهرة والاسكندرية متجهه الى النوبة.



