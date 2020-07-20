أشرف رسلان: تشغيل الجرارات الجديدة بالسكة الحديد في عيد الأضحى

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن هناك عقودا من شركات اجنبية مختلفة لتوريد عربات وجرارات لهيئة السكة الحديد والتي تصل اجماليها إلى 260 جرارا، ووصل منها 70 جرارا من شركة إلكتريك الامريكية وهذا ضمن صفقة توريد 110 جرارات.









وتابع المهندس اشرف رسلان، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه خلال منتصف العام القادم سيتم وصول 6 قطارات متكاملة من شركة تاركو الاسبانية للجرارات، لافتًا الى ان في اجازة العيد سيتم تحديث كل القطارات لتشغيلها بطاقة كاملة وذلك بعد تأهيلها وتطويرها.









واضاف رسلان ان الشعار التي ترفعها الهيئة مع وزارة النقل ان سكك حديد مصر منتظمة نظيفة آمنة، موضحًا ان الهيئة لديها 750 محطة سكة حديد في مختلف المحافظات ودخلت كلها ضمن خطة للتطوير، وطور منها 275 محطة بشكل كامل وتم الانتهاء من 90% منها.









وأوضح أن هناك 78 قطارا مكيفا، فضلا عن 76 قطارا مميزا، و180 عربة مكيفة ستنضم إلى القطارات التي تعمل بصورة طبيعية، وسيتم الدفع بهم خلال فترة العيد، منوها بأن القطارات الإضافية ستوفر نحو 140 ألف مقعد إضافي.



