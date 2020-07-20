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رياضة

تطور مفاجئ .. الكاف يدرس تعديل نظام نهائيات دوي أبطال إفريقيا من جديد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:45 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " التراجع عن فكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة والعودة من جديد إلى إقامتها على مباراتين " ذهابا وإيابا " .

ويأتى ذلك بسبب الضغوط الكبيرة التى يتعرض لها الكاف فى الوقت الحالى من جانب مصر والمغرب وتمسك كل منهما باستضافة نهائيات دوري الأبطال الإفريقي نتيجة مشاركة كلا من الأهلى والزمالك من مصر والوداد المغربي والرجاء من المغرب .

وتعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي " كاف "  اجتماعا مهما اليوم لحسم اسم الدولة التى تستضيف الدور قبل النهائي والنهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا التى يشارك بها ناديا الأهلي والزمالك. 

وشهدت الساعات الماضية العديد من التطورات بشأن هذا الملف بعد أن أعلن الاتحاد الكاميروني تقدمه باعتذار رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا التى كانت من المقرر أن تقام فى شهر سبتمبر المقبل.

ويمتلك الاتحاد الإفريقي الآن 3 عروض من دول عربية لاستضافة الأدوار المتبقية من منافسات دوري أبطال أفريقيا البطولة الأكبر داخل أركان القارة السمراء.

يأتى على رأس هذه العروض ، عرض مصر ، بعد أن تقدم اتحاد الكرة بخطاب رسمي إلى الكاف من أجل استضافة نهائيات أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون ، وتمتلك مصر فرص كبيرة فى الحصول على استضافة باقية أدوار دوري الأبطال فى ظل الثقة  الكبيرة فى القدرات المصرية فى الخروج بالمباريات فى أفضل شكل ممكن.

وهو الأمر نفسه بالنسبة للمغرب والتى أبدت استعدادها الكامل لاستضافة باقية أدوار البطولة خاصة إنه يشارك بها فريقا الوداد والرجاء المغربي.

ويمتلك الكاف أيضا عرضا رسميا من تونس لاستكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا بها ، وفجر مصدر مطلع داخل الكاف مفاجأة من العيار الثقيل وهى عدم امتلاك الكاف عرض رسمي من الإمارات حتى الآن لتنظيم البطولة وهو الأمر نفسه بالنسبة لقطر.

 

 

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