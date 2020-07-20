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أخبار العالم

مصرع شخصين في تحطم مروحية عسكرية هولندية في البحر الكاريبي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:14 م
مصرع شخصين في تحطم
مصرع شخصين في تحطم مروحية عسكرية هولندية في البحر الكاريبي
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قسم الخارجي
لقي شخصان مصرعهما، اليوم الاثنين، جراء حادث تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في البحر الكاريبي قرب جزيرة أروبا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهولندية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الوزارة في بيان لها إن الحادث وقع على بعد نحو 12.5 كم من ساحل الجزيرة في نهاية دورية استطلاع أمس الأحد، وأسفر عن مقتل شخصين من بين أربعة كانوا على متنها.

وأضاف روب باور قائد القوات المسلحة الهولندية أنه لم يتم التعرف على سبب تحطم المروحية العسكرية

وقتلت قائدة الهليكوبتر كريستين مارتينز البالغة من العمر 34 عاما وزميلها إروين واللينز، وأضاف باور أن إصابة فردي الطاقم الآخرين ليست خطرة.

وجرى تعليق تحليق كل الطائرات الهليكوبتر الهولندية من طراز إن.إتش 90 لحين إشعار آخر، ولم يرد تعليق بعد من شركة إن.إتش إندستريز المصنعة لذلك الطراز ومقرها آكس أون بروفانس في فرنسا.

من جانبه صرح رئيس الوزراء مارك روته بأنه صدم بنبأ التحطم وقدم تعازيه لأسرتي القتيلين.
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