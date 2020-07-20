إصابة نجم سموحة بقطع في الرباط الصليبي بعد مشاركته أمام الزمالك

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إصابة إسلام جمال، صانع ألعاب الفريق السكندري بالرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته أمس فى مباراة ودية أمام الزمالك.

وتعرض إسلام جمال، للإصابة بالرباط الصليبي للركبة، خلال مباراة الزمالك الودية التي أقيمت أمس، الأحد، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف.

وقال محمد فرج عامر، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"إصابة إسلام جمال نجم نادي سموحة ومن افضل لاعبي مصر في كرة القدم لعبا وخلقا بالرباط الصليبي، بسبب استخدام الخشونة الزائدة معه في المباراة الودية امس بين سموحة والزمالك، الحمد لله علي كل شيء وربنا يشفيه ويرجع للملعب عن قريب بإذن الله".

ومن المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية، خلال الأيام القليلة القادمة، في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.