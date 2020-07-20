بعد 11 يومًا نهاية المأساة.. العثور على جثة نور كلش بين صخور شاطئ الفيروز ببلطيم

نجحت جهود الإنقاذ في العثور على جثمان نور كلش، الطالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والذي تعرض للغرق في شاطئ الأمل بمصيف بلطيم منذ 11 يومًا.





وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، إنه جارٍ استخراج جثمان الفقيد نور كلش، بعد أن عثر عليه وسط الحجارة باللسان الأخير بشاطئ الفيروز.





وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا بالعثور على جثة نور سعد كلش، 22 عامًا، طالب بكلية الهندسة، والذي غرق بشاطئ الأمل، منذ 11 يومًا، وجار استخراج جثمانه، تمهيدًا لنقله إلى مسقط رأسه قرية الرغامة؛ لأداء صلاة الجنازة عليه.

اقرأ أيضا| مصدر أمنى يكشف حقيقة العثور على قنبلة فى أحد شوارع الغردقة





جدير بالذكر أن عددًا كبيرًا من رجال الإنقاذ المتطوعين، من بينهم الكابتن إيهاب المالحي، بذلوا جهودًا كبيرة، خلال الأيام الماضية؛ للبحث عن جثمان الفقيد نور كلش، بين الصخور وفي أعماق مياه مصيف بلطيم.