الصحة العالمية: قلقون من تفشي فيروس كورونا في أفريقيا

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن قلقها من تفشي فيروس كورونا في أفريقيا.





وأشارت المنظمة في وقت سابق إلى إصابة نحو 10 آلاف من الأطقم الطبية بفيروس كورونا في أفريقيا.





وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، إنه يمكن أن يبدأ نشر التطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في منتصف العام المقبل.





وأعربت سواميناثان عن تفاؤلها الحذر من عملية البحث والتطوير بشأن إيجاد لقاح لفيروس كورونا.





وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن تتبع انتشار فيروس كورونا يعد إحدى الأدوات الرئيسية للسيطرة على الوباء في المجتمعات، مؤكدا أن أي دولة لن تستطيع التحكم في الفيروس إذا لم تعرف أين هو.





وأضاف أن تطبيقات الهواتف يمكن أن تساعد في عملية التتبع لكن لا شيء يحل التتبع على أرض الواقع من قبل العمال الصحيين المدربين.





وأكد أدهانوم أن الدول عليها التحرك بشكل سريع لمواجهة أي تفشي لفيروس كورونا، وأنه ليس عليهم انتظار إنتاج لقاح، بل عليهم الجميع إنقاذ الأرواح الآن، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في تسريع أبحاث اللقاحات، مع القيام من الإجراءات لمكافحة الوباء.