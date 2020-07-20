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فن

مع شاي كشرى.. حكيم لجمهوره: مين شاطر في الطاولة يجي يلاعبني

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان حكيم صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات" انستجرام ".

وعلق حكيم قائلا " مين شاطر في الطاولة يجي يلاعبني عشرة طاولة دلوقتى ونشرب كوباية شاى كشرى ههههههه ".

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من ناحية أخرى طرح حكيم أحدث أغنياته "قلبي يا ناس" على يوتيوب، من ألبومه الجديد "الرجل الصح"، وهي أغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب، من إخراج مازن نيازي، وكلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.


"الراجل الصح" ألبوم متنوع يضم ألوانا مختلفة من الأغاني، وحققت جميعها نجاحات ضخمة عبر يوتيوب.

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