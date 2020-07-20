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اقتصاد

لهذا السبب.. توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:00 م
ارتفاع اسعار الذهب
ارتفاع اسعار الذهب
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آية الجارحي

واصلت أسعار الذهب الارتفاع وسجلت اليوم اعلى مستوى لها محليا اذ سجل عيار 21 نحو 808 جنيهات، وعالميا وصل سعر الأوقية إلى 1815 دولارا.


وتوقعت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، استمرار ارتفاع اسعار الذهب خلال الفترة القادمة نتيجة للاوضاع العالمية.


وقال حنان رمسيس في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة وفي ظل استمرار عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بتوقيت السيطرة علي انتشار وباء كورونا ستشهد اسعار الذهب ارتفاعا.


ولفتت إلى أن معدلات الاصابة بـ فيروس كورونا ارتفعت في مناطق واسعة من العالم، حيث إن المدن الأكثر تحضرا هي الأكثر في عدد الاصابات.

 

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أنه بعد فتح العديد من الاقتصاديات وتيرة تعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كورونا لن يكون بنفس وتيرة انتعاشة، كما أن التعافي سيكون تدريجيا، وفي مثل كل تلك الظروف تكون الملاذات الامنة هي الأفضل في الاستثمار.


وتابعت: "لذا سيظل الذهب متربعا علي قمة تفضيلات المستثمرين علي الرغم من وصول المستوي السعري هو الأكثر مخاطرة.


وارتفعت  أسعار الذهب اليوم  بنحو 4 جنيهات ليسجل عيار 24 نحو 40ر923 جنيه، وعيار 21 نحو 808 جنيهات ليسجل مستوى قياسيا جديدا، فيما سجل عيار 18 نحو 55ر692 جنيه، وبلغ سعر جنيه الذهب نحو 6464 جنيها بارتفاع بلغ 32 جنيها.. بينما عالميا بلغ سعر أوقية الذهب 1815 دولارا.

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