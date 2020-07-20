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منوعات

الجوكر.. ميمز وكوميكس لـ مارك زوكربيرج بسبب شكله الغريب.. صور

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:01 م
مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج
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أماني إبراهيم
تصدر مارك زوكربيرج مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور له وهو يستمتع بعطلته في جزيرة هاواي، وكان يتزلج على المياه واضعا على وجهه قناعا للحماية من الشمس مثيرا للسخرية.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهر زوكربيرج مرتديا سترة زرقاء للحماية من أشعة الشمس، وهو يركب لوح تزلج كهربائي efoil تبلغ تكلفته 12 ألف دولار، أما القناع الغريب الذي وضعه على وجهه فكان من ضمن احتياطاته ضد أي ضرر للشمس خلال رحلته البحرية.


وأثارت صورته وهو يضع القناع الغريب على وجهه، موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب راكب الأمواج الصامتة، وشبهوه بالجوكر.


وتأتي زيارته بعد مطالب أهالي جزيرة هاواي برحيله بعدما استحوذ على قطعة أرض مساحتها 700 فدان واشتراها بـ 200 مليون دولار في عام 2014، حيث يقيم هو وزوجته مع ابنتهما الصغيرة في هذه المملكة الواسعة.


واتهم أهالي هاواي سادس أغنى رجل في العالم، بمحاولة إبعاد السكان المحليين عن الأرض ليقضي عطلته.
الجوكر.. ميمز وكوميكس لـ مارك زوكربيرج بسبب شكله الغريب.. صور
الجوكر.. ميمز وكوميكس لـ مارك زوكربيرج بسبب شكله الغريب.. صور
الجوكر.. ميمز وكوميكس لـ مارك زوكربيرج بسبب شكله الغريب.. صور
الجوكر.. ميمز وكوميكس لـ مارك زوكربيرج بسبب شكله الغريب.. صور
الجوكر.. ميمز وكوميكس لـ مارك زوكربيرج بسبب شكله الغريب.. صور
الجوكر.. ميمز وكوميكس لـ مارك زوكربيرج بسبب شكله الغريب.. صور
الجوكر.. ميمز وكوميكس لـ مارك زوكربيرج بسبب شكله الغريب.. صور
الجوكر.. ميمز وكوميكس لـ مارك زوكربيرج بسبب شكله الغريب.. صور
الجوكر.. ميمز وكوميكس لـ مارك زوكربيرج بسبب شكله الغريب.. صور
الجوكر.. ميمز وكوميكس لـ مارك زوكربيرج بسبب شكله الغريب.. صور
الجوكر.. ميمز وكوميكس لـ مارك زوكربيرج بسبب شكله الغريب.. صور
الجوكر.. ميمز وكوميكس لـ مارك زوكربيرج بسبب شكله الغريب.. صور
الجوكر.. ميمز وكوميكس لـ مارك زوكربيرج بسبب شكله الغريب.. صور
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