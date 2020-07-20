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حوادث

أخبار الحوادث.. تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها وشقيقها في البدرشين.. وعامل يحرق والدته وزوجته وبناته في أسيوط

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:53 م
أخبار الحوادث
أخبار الحوادث
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عمرو خليفة - مصطفي الرماح
نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.



رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم ، طعن طالب بكلية طب أسنان بجامعة أوكرانيا ، كان يعمل فنى أسنان لتحويله لطب أسنان المنصورة ، وألزمته المحكمة بالمصروفات .



قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأجيل جلسة محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح حمزة في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 17 أغسطس المقبل لسماع أقوال شهود النفي ولمرافعة النيابة العامة. 



اعتمد مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائية.. وحصل «صدى البلد» على الحركة التي شملت ترقية عدد من نواب رئيس محكمة النقض ونواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين على مستوى الجمهورية.



"وصلنا جسمها بسلك عريان وقلنا للدكتور الغسالة كهربتها".. بهذه الجملة اعترف عامل ونجله بقيامهما بقتل ابنة الأول لسوء سمعتها واعتيادها الهروب من المنزل.



قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تجديد حبس أنس نجل حسن مالك فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية رقم 470 لسنة 2019، 45 يوما على ذمة التحقيقات. 



قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بعدم قبول الطعن المقام من سيد محمد حسن رئيس حزب الثورة، لإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة شئون الأحزاب ، بعدم وجود اسم الحزب ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح لمجلس الشيوخ ، لرفعه من غير ذى صفة .



كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة قيام عامل بمحافظة أسيوط بإشعال النيران فى والدته وزوجته وبناته حتى تفحمت جثامينهن بعد قتلهن بسبب رغبته فى الزواج بامرأة اخرى .



نجحت جهود الإنقاذ في العثور على جثمان نور كلش، الطالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والذي تعرض للغرق في شاطئ الأمل بمصيف بلطيم منذ 11 يومًا.



أدلى المتهم الرئيسى فى واقعة اختطاف جواهرجى الدرب الأحمر، باعترافات تفصيلية عن كيفية تنفيذه الحادث بعد أن استعان بـ4 آخرين، حيث أقر بأنه نظرًا لعمله بذات المنطقة عمل المجنى عليه، وعلمه سابقا بثرائه؛ خطط لاختطافه ومساومة أهله نظير إطلاق سراحه.
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