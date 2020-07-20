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رياضة

عادل عبدالرحمن: الأهلي سيعاني حال غياب رمضان صبحي عن نهائي أفريقيا.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:53 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة
أكد عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، أن رمضان صبحي، من أهم اللاعبين فى صفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالرحمن فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الأهلي سيتأثر سلبًا حال غياب رمضان صبحي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأنه من أهم اللاعبين فى مصر بعدما تألق فى بطولة أمم أفريقيا للشباب مع المنتخب الأوليمبي".
 

وأضاف: "الأهلي يملك بدائل كثيرة حال غياب رمضان صبحي، مثل محمود كهربا، ولكن غيابه فى ظل تألقه سيكون له تأثير سلبي على الفريق بشكل عام".

وعن قرار كاف: "عودة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى ذهاب وإياب أفضل بكثير من إقامته بلقاء واحد".
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