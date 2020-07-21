لمنع تجدد انهياره في شتاء 2021.. محافظ بني سويف يطالب مسئولي الري إنهاء تأهيل مخر سيل سنور

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لأعمال إعادة تأهيل مخر سيل سنور، حيث أكد على سرعة الانتهاء من الأعمال، كون المشروع في أولويات المحافظة وضمن خطتها استعدادا لموسم الشتاء المقبل.





وأشار إلى ضرورة تأهيل المخر الذي تعرض في موسم الشتاء الماضي إلى سيول وكميات كبيرة من الأمطار لم تشهدها بني سويف منذ عشرات السنين؛ مما تسبب في انهيار جسر مخر السيل، والذي أدى لخسائر وتلفيات ليست بالقليلة في بعض الزراعات المجاورة له، فضلا عن غرق 350 منزلا في قرية سنور القديمة، والذي استلزم العديد من إجراءات الطوارئ والإغاثة.

إقرأأيضا :





وأِشار محافظ بني سويف إلى أنه خاطب وزير الري، فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لأعمال التأهيل، وأهمية تسريع وتيرة العمل بالمشروع ، خاصة وأن المخر من المخرات شديدة الخطورة وذلك ما ظهر بالموسم الماضي ، مؤكدا حرص أجهزة الدولة- وفي مقدمتها وزارة الري- على إنجاز المشروعات الحيوية والتي تمثل أهمية قصوى ببعض المناطق.





وخلال الاجتماع جرت مناقشة الحلول لبعض المعوقات؛ للدفع بالانتهاء من أعمال التأهيل في أقرب وقت ممكن قبل بدء موسم الأمطار بوقت كاف ، بجانب استعراض للوضع الحالي لكافة مخرات السيول بدائرة المحافظة.





ووجه المحافظ في هذا الشأن، بعمل دراسة مستفيضة لجميع مخرات السيول لتحديد مدى قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المحتملة مستقبلا ، خاصة في ظل التغيرات المناخية المستمرة ، مع ضرورة إعداد آليات يتم الاتفاق عليها فنيا لمواجهة أية مخاطر محتملة لمخر سيل سنور مستقبلا ولباقي المخرات .





وتطرق الاجتماع لمناقشة بعض النواحي الفنية الخاصة بتوفير التأمين الأمثل لخط الغاز الطبيعي المار بمخر سيل سنور ، والخطوات الفنية والعملية الممكنة من خلال شركة الغاز الطبيعي ، وإعداد دراسة فنية مشتركة من خلال الري والأجهزة المختصة وشركة غاز وادي النيل في هذا الشأن.



