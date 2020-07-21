اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الصين أقرب الدول لإنتاج اللقاح.. فيديو

أكدت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، أنه منذ بدء جائحة فيروس كورونا؛ سعت كل دول العالم إلى إنتاج لقاح للعلاج من المرض، مشيرة إلى أن الصين ليست الدولة الوحيدة التي قامت بذلك.
وأضافت العسال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر فضائية القناة الأولى، أن مصر بها العديد من الأبحاث التي يتم العمل من خلالها على إنتاج مصل ولقاح للفيروس .
وتابعت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن هناك تجارب اكلينيكية للقاحات وعلاج للفيروس، مشيرة إلى أن الصين أصبحت الأقرب لإنتاج اللقاح.
وأشارت جيهان العسال إلى أن الصين انتهت من التجارب السريرية وأصبحت في المراحل الأخيرة لإنتاج اللقاح وسيتم في الربع الأخير من هذا العام أو بداية 2021.