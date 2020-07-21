اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الصين أقرب الدول لإنتاج اللقاح.. فيديو





وأضافت العسال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر فضائية القناة الأولى، أن مصر بها العديد من الأبحاث التي يتم العمل من خلالها على إنتاج مصل ولقاح للفيروس .





نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن هناك تجارب اكلينيكية للقاحات وعلاج للفيروس، مشيرة إلى أن الصين أصبحت الأقرب لإنتاج اللقاح. وتابعت





وأشارت جيهان العسال إلى أن الصين انتهت من التجارب السريرية وأصبحت في المراحل الأخيرة لإنتاج اللقاح وسيتم في الربع الأخير من هذا العام أو بداية 2021.