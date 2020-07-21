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الإعلامي جمال الشاعر: ماسبيرو كان لديه إيمان بأنه مرآة لكل المواطنين

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:39 ص
الإعلامي جمال الشاعر
الإعلامي جمال الشاعر
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نورهان رأفت
قال الإعلامي جمال الشاعر، في ذكرى مرور 60 عاما على انطلاق بث ماسبيرو، إنه عاصر لحظات جميلة جدا، من خلال برنامج " أماني وأغاني" ، الذي قدمه الإعلامي الكبير أحمد مختار، وكان من ضمن البرامج التي حظيت بارتباط كبير بالمواطن المصري.

وأضاف الإعلامي جمال الشاعر، عبر مداخلة هاتفية، لـ برنامج "صباح الخير يا مصر، المذاع على التلفزيون المصري، أنه في أوائل انطلاق ماسبيرو ، كان هناك إيمان قوي، من العاملين فيه بأن التلفزيون مرآة لكل الأحداث.

وأشار "الشاعر" ، إلى أن ماسبيرو كان يتحلى بكل عناصر الجاذبية، والإهتمام بالتجديد الدائم ، بالإضافة إلى التعاون الكبير الذي حظى به ماسبيرو، من قطاع الأخبار ، والإدارات المتعاونة ، والمتفهمة لكافة الإقتراحات .

وأوضح " الشاعر "، أن من أهم مقومات المذيع هو أن يكون جزء من الشارع  ، وجزء من الضمير المصري، ودائما يضع نفسه في مكانة المشاهد.
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