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حوادث

ضبط 742 هاربًا و359 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:31 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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شاذلى عبد الفتاح
جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بأسوان لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط بالشارع على الوجه الأكمل.

وفى هذا الصدد شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف المناطق على مستوى المحافظة.

وقد تم ضبط 742 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 144 هاربًا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 24 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 411 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 160 محكوما عليهم فى جنح المخالفات، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط. 

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.5 كيلو جرام، و3 أسلحة نارية، وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.


وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و10 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى، و10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، وقضية لسلع مجهولة المصدر.

فيما تم ضبط 359 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط سائق تحت تأثير المخدر، وسيارة وتوك توك بدون ترخيص، وتحرير 46 مخالفة تجاوز حد السرعة، بجانب التصالح الفورى في 53 مخالفة، وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 57 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 110 مخالفات متنوعة.  
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