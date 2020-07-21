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محافظات

حق الشعب.. استرداد قطعة أرض مخصصة لإقامة محطة صرف صحي في بلبيس

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم استرداد مبنى دور أرضى ومقام على أرض مبانى أملاك دولة بمساحة 250  مترًا بشارع سعد زغلول تابع لمحكمة بلبيس القديمة.


كما تم بحسب بيان، الثلاثاء، سترداد قطعة أرض زراعية بمساحة ٤ فدان بقرية منيه سنتا التابعه للوحدة المحليه بكفر إبراهيم وذلك لتنفيذ مشروع محطة معالجة مياة صرف صحى للوحدة المحلية بأولاد سيف الواقعه بحوض الطبيلى .


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كان محافظ الشرقية أصدر قرارا رقم (١١٦٥٣ ) لسنه٢٠١٩، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية  وأملاك الدولة، وذلك خلال حملات الموجه الـ ١٦ والتي بدأت يوم ٨ يوليو ٢٠٢٠ لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.


وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.


وأشار المحافظ بأن الموجة الـ (١٦) تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

حق الشعب.. استرداد قطعة أرض مخصصة لإقامة محطة صرف صحي في بلبيس
حق الشعب.. استرداد قطعة أرض مخصصة لإقامة محطة صرف صحي في بلبيس
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