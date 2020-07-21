الأعلى للجامعات يعلن دعم إجراءات القيادة السياسية والقوات المسلحة لتأمين الحدود

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، ممثلا عن جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، عن تأييده الكامل للقيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة في جميع ما يتم اتخاذه من إجراءات لتأمين الحدود المصرية والحفاظ على الأمن القومي المصري.
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وعقد المجلس الأعلى للجامعات ، اجتماعه الشهرى صباح اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي بداية الاجتماع، ثمن الوزير جهود الجامعات والمعاهد وغرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات في متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي 2019/2020 بالجامعات والمعاهد، وحل جميع المشاكل وتذليل جميع العقبات، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير جميع الإمكانات للطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات.