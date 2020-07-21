صبحي يلتقي سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر ويوافق على إطلاق مدرسة العمل النقابي

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النائب البرلماني جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر برئاسة كل من محمد ربيع واحمد الغنام، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم، بديوان عام الوزارة.





وخلال اللقاء أعلن وزير الشباب والرياضة موافقته على إطلاق مدرسة العمل النقابي، متمنيًا خلق توأمه روحية مع شباب اتحاد عمال مصر، مؤكدًا أن الاعتماد دائما على عمال مصر في دفع عجلة الاقتصاد المصري، فبسواعدهم ساعدوا في تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بهذه الفترة الحرجة في تاريخ الدولة المصرية.





من جانبه أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد والنقابات يدعمون الحكومة في جهودها الحالية لبناء الوطن، مضيفا أن الهدف الدائم للاتحاد هو العمل والإنتاج من أجل مصرنا الحبيبة، مشيدًا بدور وزارة الشباب والرياضة في الاهتمام بالشباب وإعادتهم لطريق الانتماء الحقيقي تجاه وطنهم مصر، متمنيا من وزير الشباب والرياضة دعم ومساندة اتحاد شباب عمال مصر.



