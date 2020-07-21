نهاوند سري بإطلالة رياضية عبر انستجرام .. شاهد

شاركت الإعلامية نهاوند سري، جمهورها صورة جديدا لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت "نهاوند سري" بإطلالة رياضية، حيث ارتدت تيشيرت باللون الاحمر، وبنطلون اسود، وتركت شعرها الاسود منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الجذابة ووضعت أحمر شفاه مميز.









يذكر أن الإعلامية نهاوند سري قدمت برنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة الحياة بداية 2018، وبرنامج إذاعي مع الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بعنوان بين جيلين.









وقدمت البرنامج الصباحي "صباح أون" على قناة "ON TV" لعدة سنوات، وشاركت الإعلامي عمرو أديب في حلقات في برنامج "كل يوم" عبر شاشة "ON E".



