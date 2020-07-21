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منوعات

نهاوند سري بإطلالة رياضية عبر انستجرام .. شاهد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:21 م
نهاوند سرى
نهاوند سرى
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محمد بدران
شاركت الإعلامية نهاوند سري، جمهورها صورة جديدا لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "نهاوند سري" بإطلالة رياضية، حيث ارتدت تيشيرت باللون الاحمر، وبنطلون اسود، وتركت شعرها الاسود منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الجذابة ووضعت أحمر شفاه مميز.


يذكر أن الإعلامية نهاوند سري قدمت برنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة الحياة بداية 2018، وبرنامج إذاعي مع الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بعنوان بين جيلين.


وقدمت البرنامج الصباحي "صباح أون" على قناة "ON TV" لعدة سنوات، وشاركت الإعلامي عمرو أديب في حلقات في برنامج "كل يوم" عبر شاشة "ON E".

نهاوند سري بإطلالة رياضية عبر انستجرام .. شاهد
نهاوند سري بإطلالة رياضية عبر انستجرام .. شاهد
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