جمال شقرة: أردوغان لم يتعلم من التاريخ.. وأوروبا وقفت ضد امبراطورية محمد علي

أكد جمال شقرة استاذ التاريخ المعاصر، أن قائد الاسطول البحري العثماني سلم كل الشفن للجيش المصري، مشيرا إلى أن الاستعمار حارب مصر حتى لا تصبح قوة عظمى.





وأضاف شقرة ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن أوروبا وقف ضد محمد علي لمنع بناء إمبراطورية جديدة.





واشار "شقرة "، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتعلم من التاريخ، مستدركا أنه لا يجب أن يقارن نفسه بمصر وشعبها ولو هو عايز ياخد ضربة جديدة يجرب.





وأكمل أستاذ التاريخ المعاصر، أنه :"أقول للرئيس التركي رجب طيب ادوغان ليس لك ثقل على مصر"، لافتا إلى أن المصريين أذلوا العثمانين في عزها ولولا الأوربيين لما بقيت دولتهم.



