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توك شو

اشتروا ومحدش يبيع.. شعبة الذهب: توقعات بارتفاع الأسعار بسبب كورونا.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:07 م
الذهب
الذهب
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هاني حسين
قال وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، إنه بختام تعاملات اليوم في السوق وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ ـ 818 جنيها.

وأضاف وصفي أمين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن وقية الذهب وصلت لـ 1847 دولارا.

وتابع وصفي أمين "أزمة انتشار فيروس كورونا أدت إلى التأثير على أسعار الذهب على مستوى العالم مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا".

وأكد وصفي أمين "لازم الناس تشتري ذهب في الفترة الحالية ولا ننصح ببيع الذهب في تلك الفترة".

وقال وصفي أمين "نتوقع ارتفاعات مقبلة في أسعار الذهب مع اقتراب نهاية العام، ولن يوجد انخفاض قريب في الأسعار لحين ظهور مصل لفيروس كورونا".

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