لإطلالة عصرية في العيد.. تعرفي على موضة أزياء المحجبات هذا العام

مع اقتراب عيد يفقد تلاحظ المحجبات على مواقع التواصل الإجتماعي يتساءلن عن الملابس التي يمكن أن يختاروها في عيد الأضحى وخلال الخروج من المنزل، وتتناسب مع صيحات الموضة العالمية، بالإضافة إلى أنها تتناسب مع فصل الصيف وألوانه الجذابة والملفتة.
وعلقت الفاشون بلوجر تسنيم أبو سيدو، ان موضة ازياء المحجبات هذا العام ومع دخول عيد الأضحى قد اختلفت عن غيره، وذلك نظرا لظروف كورونا التي تسببت في انخفاض اهتمام الكثيرات بالموضة، ولكن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية بدأت الحركة تزداد والاهتمام بالموضة يعود مرة أخرى.
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وتابعت تسنيم أبو سيدو في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن ألوان أزياء المحجبات في صيف هذا العام تميل بشكل كبير إلى الألوان الفاتحة والملابس الزاهية، ولكن موضة هذا العيد تحديدا تختلف حيث يفضل ارتداء الألوان الغامقة لكثرة للخروجات والعزومات.
وعلقت الفاشون بلوجر تسنيم أبو سيدو، ان موضة ازياء المحجبات هذا العام ومع دخول عيد الأضحى قد اختلفت عن غيره، وذلك نظرا لظروف كورونا التي تسببت في انخفاض اهتمام الكثيرات بالموضة، ولكن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية بدأت الحركة تزداد والاهتمام بالموضة يعود مرة أخرى.
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وتابعت تسنيم أبو سيدو في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن ألوان أزياء المحجبات في صيف هذا العام تميل بشكل كبير إلى الألوان الفاتحة والملابس الزاهية، ولكن موضة هذا العيد تحديدا تختلف حيث يفضل ارتداء الألوان الغامقة لكثرة للخروجات والعزومات.
وأكدت تسنيم أبو سيدو، أنه يفضل أيضا ارتداء العباءات الفضفاضة التي تكون أكثر راحة وسهولة في الحركة، وذلك مع الحرص على أن تكون الوان الحجاب زاهية ومبهجة حتى يحدث تناغم في الاطلالة وتكون أكثر جاذبية.
وأشارت تسنيم أبو سيدو، إلى أنه يمكن ربط الموضة العصرية مع الحجاب؛ حيث يمكن اختيار إطلالات المحجبات بصور عديدة مع المحافظة على مواكبة آخر صيحات الموضة والاحتشام.
وتطمح تسنيم أبو سيدو، الى دعم الموضة بطابعها العربي المحتشم ورفع سقف فاشن المحجبات الى مراتب اعلى واكثر اناقة.