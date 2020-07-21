لإطلالة عصرية في العيد.. تعرفي على موضة أزياء المحجبات هذا العام

عيد

الأضحى

قد اختلفت عن غيره، وذلك نظرا لظروف كورونا التي تسببت في انخفاض اهتمام الكثيرات بالموضة، ولكن مع تخفيف

الإجراءات

الاحترازية بدأت الحركة تزداد والاهتمام بالموضة يعود مرة أخرى.



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اللون الزهري الأبرز.. الوان ملابس صيف 2020 للمحجبات.. شاهد

وتابعت تسنيم

أبو سيدو في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري

المحجبات في صيف هذا العام تميل بشكل كبير إلى الألوان الفاتحة والملابس الزاهية، ولكن موضة هذا العيد تحديدا تختلف حيث يفضل ارتداء

الألوان

الغامقة لكثرة

للخروجات

والعزومات.