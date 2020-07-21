AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خبير محليات: قانون التصالح أغفل تحديد المسئولية على مالك العقار أم صاحب الوحدة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:48 م
التصالح مع مخالفات
التصالح مع مخالفات البناء
Advertisements
ايمان البكش

قال الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية، ان قانون التصالح مع مخالفات البناء اغفل تحديد المسئولية الفعلية للمخالفة حيث انه لم يحدد اذا كان مالك العقاراو صاحب الوحدة، وكان الابد ان تحدد المسئولية تقع على من.

وطالب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن يحدد مجلس النواب بالتعاون مع مجلس الوزراء المسئول عن المخالفة ومن تقع عليه المسئولية، موضحا ان عادة ما يتم كتابة عدة اشتراطات في عقد البيع منها انه يتم كتابة ان المشترى يقر بانه على بعلم بكل شيىء حادث للعقار .


اقرأ أيضا / التنمية المحلية: تقديم شاغل الشقة طلب التصالح لايُعفي مالك العقار من المساءلة


ويتحمل المسئولية الكاملة بعد هذا العقد بينما يتحمل البائع المسئولية الآجلة حول العقار قبل عقد البييع  وهذا امر من الممكن ان يتحجج به المشترى امام المحكمة.

واشار الى ان المصالحة تكمن في كيفية صياغة العقد المكتوبة بين البائع والمشترى، موضحا انه في حال اللجوء الى القضاء لتحديد المسئولية يتم الرجوع للصيغة الموجودة في عقد البيع .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حول العالم.. الإمارات تعتمد نظاما جديدا لبيع العقارات والأراضي عن بعد

هل السمسرة حرام أم حلال؟ .. دار الإفتاء تحدد الضوابط

محددا المسئول عن المخالفة.. متحدث التنمية المحلية يصحح المعلومات بشأن قانون التصالح.. فيديو

صاحب الشقة أم مالك العقار؟ اعرف من المسئول عن سداد مبالغ مخالفات البناء

رسوم التصالح في مخالفات البناء.. السداد مسئولية مالك العقار.. أو صاحب الشقة حال غياب الأول.. والمساءلة الجنائية تلاحق ملاك العقارات المخالفة

الشاهد يطالب الحكومة بتوضيح بعض إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

تراجع كبير في الوفيات.. الصحة: تسجيل 676 إصابة جديدة بـ كورونا.. و47 وفاة

رد ناري من أحمد موسى بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

نتائج أفيجان على المصابين جيدة.. طبيب يكشف تفاصيل تجربة العقار على 100 مصاب

إثيوبيا.. أسبوع من الكذب المفضوح حول ملء سد النهضة.. من الإنكار إلى الاعتراف

نصر علام: سد النهضة لن يملأ إلا بتعاون مصر .. فيديو

دونجا: من قام بتفصيل جائزة لقب القرن للأهلي شيطان.. كارتيرون صاحب القرار في الزمالك.. وتمنيت ضم جوهرة المقاولون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر سيارات العائلة الحاكمة في أبو ظبي.. صور

بعد تصنيفها من أجمل نساء العائلات الملكية .. أجمل صور للملكة رانيا

دراسة تحذر: فيروس كورونا يسبب مرض نادر في الدماغ