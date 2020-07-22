خبراء يؤكدون عودة فولكس فاجن بيتل كـ سيارة كهربائية

أعلنت شركة فولكس فاجن عن طلبها لتسجيل علامة e-Beetle التجارية لدى EUIPO وهو المكتب الأوروبي للملكية الفكرية، الأسبوع الماضي، وهو قيد الدراسة حاليًا.





وأكد خبراء السيارات في ألمانيا أن ِخبر عودة السيارة الأيقونية للحياة مرة أخرى من الممكن أن يكون واردا، لكن هل يعني هذا أن هناك بيتل كهربائية قادمة قريبًا ، لا أحد يعرف الحقيقة.





وأوضح الخبراء انه نظرًا لأنه من الشائع أن تقوم شركات صناعة السيارات بتأمين بعض العلامات التجارية ومن ثم لا تقوم باستخدامها أبدًا، وذلك لمنع المنافسين من استخدام أسماء سياراتهم الأيقونية، وبالطبع بيتل واحدة من أهم هذه الأسماء في تاريخ الشركة.





وتابع الخبراء أنه فى حال إنتاجها مرة اخرى، ستكون ضمن عائلة سيارات ID التي تم الكشف عنها حديثًا، لتحصل على قاعدة عجلات MEB، ما يجعلها متوافقة مع العديد من المحركات الكهربائية والبطاريات التي تستخدمها الشركة في سياراتها الجديدة، لذا يمكننا أن نفكر بسهولة أن بيتل الكهربائية ستكون نسخة أكثر أناقة الهاتشباك المدمجة ID.3.





والجدير بالذكر أن شركة فولكس فاجن عملت فى الماضي على تأمين ثلاثة أسماء أخرى لسيارتها وهي e-Golf وe-Karmann وe-Kubel ، بالإضافة إلى بيتل الكهربائية e-Beetle ، بعد وقف إنتاج سيارتها الأيقونية بيتل، بعد إنتاج آخر نسخة في المكسيك العام الماضي.