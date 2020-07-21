متحدث القائمة الوطنية "من أجل مصر": نستهدف مشهدا ديناميكيا أكثر تعددية..فيديو

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، المتحدث الرسمي باسم قائمة من أجل مصر الانتخابية تفاصيل انضمامه لحزب مستقبل وطن، قائلًا إن أبرز أسباب انضمانه لحزب مستقبل وطن، هو حالة التفاعل القوية من الحزب مع نبض الشارع المصري.





وأشار خلال حواره مع خالد ابو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إلى أن اليسار خرج منه مدارس كثيرة وأفضلها فكرة الديمقراطية المجتمعية.





وأكد " المتحدث الرسمي باسم قائمة من أجل مصر الانتخابية" أن حزل مستقبل وطن حالة جماعية يضم إيديولوجيات كثيرة مختلفة تستهدف خدمة الوطن على أرضية وطنية قوية.





وأضاف ان التحالف الوطني لقائمة من أجل مصر الانتخابية قادر على تحريك المياه الراكدة، وخلق حالة من التعددية فى الآراء.



