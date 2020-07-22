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مستشار بأكاديمية ناصر: القوات المسلحة جاهزة دائماً للتصدي لأي عملية إرهابية.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:43 ص
اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة
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محمود محسن
أكد اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن العملية الإرهابية التي تصدّت لها القوات المسلحة في بئر العبد؛ تمت بدعم من دول وأجهزة مخابرات؛ لتشتيت الجهود، ومحاولة تحقيق أهدافهم الخسيسة.
وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن القوات المسلحة دائمًا ما تكون جاهزة في الموعد المناسب، وتنجح في التصدي لأي عملية إرهابية، ولديها كفاءة قتالية عالية.

ونوّه المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن مصر تواجه تهديدات من جميع الجهات غربا وجنوبا وشمالا وشرقا، مؤكدا أن هناك محاولات لتشتيت القوات المسلحة عن تلك الجهات، بالعمليات الإرهابية التي تنفذ ضدها.

وأشار اللواء عادل العمدة إلى أن مصر على اتم الجاهزية لأي تحد، مؤكدا أن 18 فردا تكفيريا تمت تصفيتهم، إضافة إلى تدمير سيارات مفخخة، من جانب القوات المسلحة التي نجحت في القضاء عليهم وتحقيق السلم والأمن للدولة.
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