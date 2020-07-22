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أخبار العالم

واشنطن تتعهد بضمان استمرار حظر توريد الأسلحة إلى إيران

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:22 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قسم الخارجي
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده  لن تسمح برفع حظر السلاح عن إيران.

ونقلت فضائية "العربية" عن وزارة الخارجية الأمريكية، تأكيدها أن سلوك إيران لا يبعث على الرضا.

وأضافت الوزارة، أنها ستضمن استمرار حظر الأسلحة على إيران بعد أكتوبر.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا رفضها محاولات الولايات المتحدة، تمديد حظر الأسلحة على إيران، إلى أجل غير محدد.

فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن مجلس الأمن الدولي، لم يفرض حظر أسلحة بمعناه الكامل على إيران؛ بل فرض نظام الترخيص، إزاء "توريد أنواع محددة من الأسلحة" إلى إيران، ولتطبيق هذا النظام فترة زمنية محددة تنتهي في شهر أكتوبر المقبل.
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