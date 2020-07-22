عبر البريد السريع.. الهجرة تستعرض تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، أن هناك تنسيقا مستمرا بين الوزارة والهيئة الموقرة، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم إعلان مواعيد وقواعد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، المزمع إجراؤها أغسطس الجاري.









في السياق ذاته، قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ خلال هذه النسخة، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتي داخل أو خارج السفارات والقنصليات.









وأضافت وزيرة الهجرة، أنه استجابة لطلب المصريين بالخارج تم تخصيص البريد السريع لتيسير مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري؛ نظرا لبعد مواقع التصويت في عدد من الدول عن المدن، لافتة إلى أن هذا القرار جاء بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارتي الهجرة والخارجية.









واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خطوات مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ عن طريق استخدام آلية البريد السريع، والتي تبدأ بدخول المواطن المصري بالخارج للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل بياناته على الرابط التالي https://www.elections.eg/، اعتبارا من السبت 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو الجاري، وبمجرد التسجيل سيظهر للمواطن رقم كودي إذا كان من المسجلين بقواعد الناخبين المقيدة بالهيئة الوطنية للانتخابات، ويعتبر هذا الرقم الكودي رقم سري لا يمكن للمواطن مشاركته مع آخرين، ويستطيع المواطن من خلال هذا الرقم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9-10 أغسطس المقبل.









وأضافت وزيرة الهجرة أنه على المواطنين الحاصلين على الرقم الكودي الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 9-10 أغسطس المخصصين لمشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، وإدخال الكود الخاص بيهم، سيظهر للناخب في هذا الوقت قائمتين بالترشيح الفردي والقائمة، سيقوم الناخب بعد ذلك بطباعة القائمتين واختيار من يرغب في انتخابهم من المرشحين، ثم يضع هاتين القائمتين باختياره من المرشحين في مظروف مغلق، وبمجرد الانتهاء من ذلك سيظهر للناخب إقرار على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بمشاركته في العملية الانتخابية.









وتابعت أنه على الناخب طباعة هذا الإقرار أيضا والتوقيع عليه، ثم يرفقه بصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع صورة من الإقامة الخاصة به وإذا كان مزدوج الجنسية فيرفق صورة من جواز سفره الأجنبي، ووضع هذه الأوراق في ظرف آخر مغلق.











وأردفت وزيرة الهجرة أنه بعد قيام الناخب بغلق المظروفين، سيقوم بإرسالهما عبر البريد السريع للبعثة الدبلوماسية الخاصة به، ومن المقرر أن يصل هذان المظروفان لمقر البعثة الدبوماسية بنهاية يوم 12 أغسطس، لذلك تناشد السفيرة نبيلة مكرم المصريين بالخارج الإسراع في إنهاء جميع هذه الخطوات يوم 9 أغسطس حتى يتمكنوا من إرسال أوراقهم للبعثة الدبلوماسية قبل غلق صناديق الاقتراع.









كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن يوم الأحد المقبل القائمة النهائية للمرشحين، وسيتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، حتى يتمكن المواطنون بالخارج من الاطلاع عليها.