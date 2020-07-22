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أخبار العالم

الخارجية الروسية: واشنطن تحاول دفع الناتو نحو التنافس مع الصين

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تقوم بمحاولات واضحة، لتغيير مسار الناتو ودفعه نحو التنافس مع الصين .
وقال جروشكو، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، /الأربعاء/ إن " الولايات المتحدة أعلنت أن الحزب الشيوعي الصيني، خصما لها، كما أنها تستغل كل الفرص والإمكانيات، لدفع حلفائها نحو اتخاذ هذا الموقف، عن طريق استخدام موارد حلف الناتو".
وأضاف أن السبب وراء عدم انضمام روسيا إلى الناتو، أن الحلف يعمل ضد روسيا الاتحادية.
وأشار إلي أن "الهدف الرئيسي لحلف للناتو، كما تم الإعلان مجددا، يكمن في تحييد التهديد من الشرق، أي أنه يجب على الناتو أن يركز تضامنه حول التهديد الروسي".

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