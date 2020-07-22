جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة تشيد بجهود التربية والتعليم في امتحانات الثانوية العامة 2020

توجهت جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة برسالة شكر إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الجهود التي بذلتها الوزارة للخروج بـ امتحانات الثانوية العامة بهذه الصورة ، واتخاذه قرارًا جريئًا بتنظيم الامتحانات وعقدها رغم المخاوف التي أبداها البعض قبل عقد الامتحانات، إلا أنه وبعد ختام مارثوان امتحانات الثانوية العامة 2020 بالأمس تأكد للجميع أن نظرة مسئولي وزارة التربية والتعليم كانت أوضح وأعمق في الرؤية وتم استحقاق الامتحانات بنجاح كبير في ظل الظروف المحيطة جراء جائحة كورونا





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. ومن جهته، أكد المندوه الحسيني رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة ، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام كانت الأهم والأبرز قياسًا بالامتحانات التي عقدتها الوزارة للدفعات السابقة ، وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن اتخاذ الوزارة قرارها بالإصرار على عقد الامتحانات وسط هذه الأجواء والخروج المشرف بهذه الصورة ، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب بهذه الدقة كلها أمور تدعو للفخر وتؤكد أن وزارة التربية والتعليم تسير في الاتجاه الصحيح





وقال إن جميع المشاركين في أعمال الامتحانات يستحقون الشكر والتقدير، ونثمن جهودهم بدءًا من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي صاحب المواقف والقرارات الجريئة ، ثم الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات والذي قاد الامتحانات في ظروف استثنائية، وصولًا إلى المعلمين والإداريين والعمال وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات الذين بذلوا جهودًا وتحملوا الضغط العصبي والنفسي وتحدي ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد من أجل الخروج بالامتحانات بهذا المستوى الذي شهد له الجميع.









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وأشار المندوه الحسيني إلى أن التقارير الصادرة عن غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة أكدت اتباع الوزارة لمبدأ الشفافية في إدارة الامتحانات التي انتهت بالأمس، وخاصة فيما يتعلق بنشر المخالفات التي ضبطها والإجراءات المتخذة مع المخالفين سواء من الطلاب أو المراقبين ولملاحظين أو حتى الهيئات الفنية لواضعي بعض الامتحانات.



