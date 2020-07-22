خيانة وتسامح وتضامن .. أوجه عدة للقصة الكاملة لخيانة جادا بينكيت لـ ويل سميث

عاش النجم العالمي ويل سميث ، تجربة صعبة وأليمة، عندما واجه مرار الخيانة من زوجته جادا بينكيت سميث، بالرغم من حبه وتقديره لها طوال الوقت .





وتسببت تصريحات نارية جديدة في اعادة فتح ملف خيانة جادا بينكيت سميث لزوجها ويل سميث، الذي لقى تعاطف وتضامن من جمهوره الغفير في جميع انحاء العالم.





-ضربة جديدة على وجه ويل سميث :





وجه المطرب العالمى أوجست ألسينا الى ويل سميث ضربة جديدة بسبب تصريحاته الساخنة.





وكشف ألسينا عن علاقته بزوجة ويل سميث، عندما كان ضيفا ببرنامج مع "المضيف ليل واين" الذى يذاع على "أبل ميوزيك" قائلا : حتى الان احب بينكيت وذلك وفقا لصحيفة ديلى ميل.





-بداية الازمة :

قالت جادا بينكيت إنها منذ 4 سنوات ونصف بدأت صداقة مع أوغست السينا وأصبحنا أصدقاء جيدين حقا وبدأ كل شيء معه يحتاج فقط إلى بعض المساعدة".





كما قالت "جادا بينكيت" خلال برنامج " Red Table Talk" إنه بعد انفصالها من زوجها ويل سيمث ومع مرور الوقت دخلت في علاقة مع مغني الراب أوجست السينا".





وتابعت الممثلة الامريكية أنها فعلت ذلك لأنه لم يخطر على بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا، مضيفة :"كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية".





-دعم ويل سميث :

ولقى ويل سميث دعم جمهوره بشكل كبير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور مؤثرة له اثناء استماعه لاعترافات زوجته بدخولها في علاقة مع رجل آخر.





-ويل سميث يتغاضى عن الخيانة :