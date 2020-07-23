الإفتاء: يجوز القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء في حالتين فقط

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء دون لمس المصحف ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمود حيدر، أستاذ الفقه المقارن بجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.





وأجاب "حيدر" قائلًا: إن كثيرًا من الناس يفهمون الأحكام خطأ، فالقرآن الكريم أى المصحف الورقي لا يمسه إلا المطهرون، أما من كان جنبًا وقرأ القرآن من الموبايل فلا حرج فى ذلك لأن القرآن الذى على الهاتف هو برنامج إلكتروني وهو لا يدخل فى حكم المصحف الورقي.





وأشار قائلًا: الى أنه لو قولنا لا يقرأ القرآن إلا من كان متوضئًا فنكون بذلك قفلنا باب القراءة على كثير من الناس، لكن الفقهاء وغيرهم من الشافعية نصوا على أن قارئ القرآن يجوز له ان يقرأ وهو على حدث أى محدث حدثًا أصغر بشرط أن لا يمس المصحف الورقي.





وتابع: إلا أن البعض يقول ان من يقرأ القرآن من الهاتف وهو جنب فهذا لا يجعله يتعبد بقراءة القرآن وهو ليس على وضوء، مُشيرًا الى أن الممنوع فقط هو أن يدخل الإنسان الجنب فى الصلاة أو أن يمس المصحف وهو على غير وضوء، فكل من يريدون ان يقرأوا القرآن وهم على غير طهارة اى محدثون حدثا أصغر فيقرأون القرآن ويذكرون الله عز وجل فهذا من قبيل الذكر ولكن لا يمسون المصحف الورقي.









مدير الفتوى: يجوز القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء في «حالتين»

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء،إنه يجوز للشخص القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء في حالتين.







وأوضح «عويضة» خلال إجابته عن سؤال: «ما حُكم مراجعة القرآن المحفوظ من المُصحف، دون وضوء؟»،أن بعض الفقهاء أجازوا عند الحاجة مراجعة الورد أو المحفوظ من المصحف ولمسه دون وضوء، على قول من أجاز لمس المصحف لغير المتوضئ.



