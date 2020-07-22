كيف يتأثر الإنسان بأزمة كورونا نفسيا.. أخصائي طب نفسي يجيب

كشف الدكتور كريم درويش، أخصائي الطب النفسي، تأثير المواطنين بأزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد من الناحية النفسية.





وقال "درويش" خلال لقائه المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن أزمة كورونا كانت من أسباب زيادة معدلات الضغط النفسي عند الناس، لافتا إلى أن أن الدراسات أثبتت أن الضغط النفسي زاد عن المتوقع في كل الفئات العمرية، ولكن الأكثر تأثرا بالضغط النفسي لتداعيات فيروس كورونا كان الأطفال.









وتابع الدكتور، أن جسم الفرد غير معد لاستقبال فترات طويلة من القلق، وأن حالات القلق والتوتر الشعور بها يجب أن يكون في فترات وجيزة لتحفيز أنشطة الجسم.





وأشار إلى أن تلك الحالة من الضغط النفسي على الأطفال سببت مشكلة كبيرة عند الآباء أيضًا، مؤكدا أن تلك الحالة من القلق تسبب مشاكل صحية





وأكمل اخصائي الطب النفسي، أن 90% من الأفراد بعد التعرض لازمة كبيرة تتحسن حالتهم الصحية بعد عبور تلك الأزمة والمحنة.



