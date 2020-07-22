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محافظات

محافظ الغربية ونائبه يقدمان العزاء لأسرة شهيد سيناء فى مسقط رأسه

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:28 م
محافظ الغربية ونائبه
محافظ الغربية ونائبه يقدمان واجب العزاء
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احمد علي
قدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل رقيب اول حسين كمال ضبش بمسقط رأسه فى عزبة الدكتور  إدشاى كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات والذى استشهد أمس خلال عملية عسكرية لرجال القوات المسلحة  ضد العناصر التكفيرية بشمال بسيناء.
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كان جثمان الشهيد قد وصل إلى محافظة الغربية ليدفن بمقابر الأسرة بمسقط رأسه بعزبة الدكتور  إدشاى كفر ديما،  وتقدم المحافظ ونائبه بخالص العزاء لأسرة الشهيد البطل سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء

وقال الدكتور طارق رحمي، ان رجال القوات المسلحة البواسل سطروا بتضحياتهم بطولة جديدة فى مواجهة التنظيمات الارهابية وضربوا أروع أمثلة التضحية والدفاع عن أمن  مصر وإستقرارها والحفاظ على مقدراتها .

وأكد المحافظ في لقائه بأم الشهيد وزوجته وأخوته تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لأسرة الشهيد ، وان بابه مفتوح لهم في اي وقت تكريما للشهيد البطل .
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