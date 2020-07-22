من روما .. ريا أبي راشد تتألق بإطلالة محتشمة برفقة ابنتها

نشرت ريا أبي راشد صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بإطلالة محتشمة وأنيقة.
وتألقت ريا أبي راشد بدريس مشجر باللون الأحمر بأكمام طويلة برفقة ابنتها من روما وانتعلت سليبر ذهبيا ملائما لها.
ولم تتكلف ريا أبي راشد في اقتناء الاكسسوارات واكتفت بما يناسب إطلالتها فارتدت قرطا وسلسلة رقيقة ونالت الاطلالة إعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام.
وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا بطريقة جذابة، ولم تتكلف في وضع الميكب بل وضعت لمسات جمالية خفيفة زادت من جمال إطلالتها.
واليكم اطلالة ريا أبي راشد ....
https://www.instagram.com/p/CC87K7HBRHG/?utm_source=ig_web_copy_link
وتألقت ريا أبي راشد بدريس مشجر باللون الأحمر بأكمام طويلة برفقة ابنتها من روما وانتعلت سليبر ذهبيا ملائما لها.
ولم تتكلف ريا أبي راشد في اقتناء الاكسسوارات واكتفت بما يناسب إطلالتها فارتدت قرطا وسلسلة رقيقة ونالت الاطلالة إعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام.
وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا بطريقة جذابة، ولم تتكلف في وضع الميكب بل وضعت لمسات جمالية خفيفة زادت من جمال إطلالتها.
واليكم اطلالة ريا أبي راشد ....
https://www.instagram.com/p/CC87K7HBRHG/?utm_source=ig_web_copy_link