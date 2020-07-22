النظر في فتحها بعد العيد.. الحكومة: استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة

أعلن مجلس الوزراء، استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات، اعتبارا من يوم 26 يوليو الجاري، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًا.





وقرر مجلس الوزراء، السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل ، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية،





وأشار مجلس الوزراء، إلى استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية





وبالنسبة لعيد الأضحى يتم الالتزام بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر، من نقل الصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.



