AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

النظر في فتحها بعد العيد.. الحكومة: استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:35 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
Advertisements
محمود مطاوع
أعلن مجلس الوزراء، استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات، اعتبارا من يوم 26 يوليو الجاري، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية،  للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًا.

وقرر مجلس الوزراء، السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل ، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية،

وأشار مجلس الوزراء، إلى استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية 

وبالنسبة لعيد الأضحى  يتم الالتزام  بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر، من نقل الصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء : فتح دور العبادة السبت المقبل

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

إلغاء الحظر وفتح المساجد والكنائس والكافيهات.. مجلس الوزراء يصدر قرارا بإجراءات سيتم العمل بها

تبدأ اليوم.. قرارات رئيس الوزراء بشأن رفع حظر التجول وفتح المقاهي والأندية

محافظ بني سويف: متابعة ميدانية على مدار الساعة لتطبيق الضوابط والاشتراطات لتنظيم الفتح التدريجي

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بعودة تشغيل المقاهي

ترشيحاتنا

منظمة الصحة تتوقع موعد أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

قرار سيادي.. الغرف التجارية: الموافقة من حيث المبدأ على تحديد مواعيد غلق المحلات

الجثة غير واضحة المعالم.. إسعاف الإسكندرية: إجراء تحليل DNA لأسرة غريق شاطئ النخيل

ثقة دولية في الاقتصاد المصري.. البنك الأوروبي يستثمر 3 مليارات جنيه فى سندات المجتمعات العمرانية

نجيب ساويرس عن كورونا: مصر أفضل دولة تعاملت معه أفريقيًا رغم ضرره الشديد

يتفاوض مع مدافع فياريال.. برشلونة يبدأ أولى خطوات إصلاح موسمه الكارثي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة مدير حميات دمنهور.. سر عودة الإصابة بالكورونا مرة ثانية بعد التعافي

على الموتوسيكل.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.. شاهد

أكلة جديدة.. طريقة عمل بروشكيتا بالأفوكادو والطماطم