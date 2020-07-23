قبل بيعها للمواطنين.. ضبط طن خضروات وزيتون فاسد بالإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث بمحافظة الإسكندرية لحيازته (1,066 طن سلع غذائية "زيتون- خضروات – زيت زيتون – ملح طعام") غير صالحة للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .







