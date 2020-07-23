AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط طن خضروات وزيتون فاسد بالإسكندرية

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:00 ص
وزيتون فاسد
وزيتون فاسد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص"  لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث بمحافظة الإسكندرية لحيازته (1,066 طن سلع غذائية "زيتون- خضروات – زيت زيتون – ملح طعام") غير صالحة للإستهلاك الآدمى،  تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل بيعها للمواطنين .. ضبط 2 طن جبن فاسد فى الشرقية

ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة قبل بيعها في القاهرة

الأمن يضبط 9 أطنان سكر وأرز مجهولة المصدر في القاهرة

الأمن يحبط تداول 7 أطنان سلع غذائية فاسدة فى البحيرة

ضبط طن مقطعات دواجن فاسدة في الجيزة

ضبط 2.435 طن خضروات ولانشون مجهولة المصدر بالقليوبية

ترشيحاتنا

صورة ناهد السباعي تتصدر التريند بعد نزولها حمام السباحة بـ حلة محشي

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

وجبة مأكولات بحرية تكلف رجلاً استئصال نصف الكبد

تركي آل شيخ لـ عبد الرحمن أبو زهرة: بتشرف يكون ليك دور في الفيلم اللي شغال عليه

يا عم شوفها.. محمد صلاح يداعب مراسل BeIN بسبب الميدالية الذهبية

صاحب صاحبه.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي

AdvertisementS

هل يحرم على المضحي الجماع في العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. الإفتاء تجيب

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

إدارة ترامب تعاقب إثيوبيا وتدرس حجب مساعدات بسبب سد النهضة

الإفتاء: يجوز القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء في حالتين فقط

ليفربول يعلق على ظهور محمد صلاح بعلم مصر أثناء التتويج بالدوري الإنجليزي

حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

فيضان كبير فى السودان خلال أسبوعين.. عباس شراقي: لا نثق فى تصريحات إثيوبيا حول ملف السد

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

وزير الرى السابق لـ صدى البلد: 10 سنوات الوقت المثالي لملء سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور

مصابون بكورونا.. انتشال آلاف الجثث من شوارع بوليفيا.. صور

لا مفر.. شاهد لحظة قفز طفلين من النافذة هربا من حريق ضخم| فيديو وصور